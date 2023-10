Kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula Von der Leyen, në konferencën për media me kryeministrin Kovaçevski, përsëriti atë që paraprakisht “tweetroi” se qytetarët kanë një identitet “të veçantë”, por pa thënë se si quhet. Kjo vërteton se BE-ja nuk është e qartë me fjalën “identitet maqedonas” dhe për këtë arsye përdoren formulime si “i veçantë” apo “unik”.

Prandaj jam i sigurt se një ditë do ta mirëpresim Maqedoninë me identitetin e saj unik dhe gjuhën e saj. Sot tashmë kemi 24 gjuhë të ndryshme në BE dhe një ditë do ta përfshijmë edhe gjuhën maqedonase në to.