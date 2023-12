Në konferencën e sotme për media, zëdhënësja e VMRO-DPMNE-së, Marija Miteva, është përgjigjur në pyetjen e gazetarit se a është marrë ftesë zyrtare për mbledhjen e lidershipit të hënën dhe nëse lideri Mickoski do të marrë pjesë dhe nëse do të insistojë për heqjen e teknikës. Qeveria, duke theksuar se takimi i lidershipit është i pranueshëm për të hënën, në të cilin VMRO-DPMNE pret që përfundimisht të diskutohet për përcaktimin e datës së zgjedhjeve, pranimin e vëzhgimeve të OSBE/ODIHR-it, si dhe ofertën për shfuqizimin e qeverisë teknike.

“Nga media mësuam se kryeministri Kovaçevski për të hënën e cakton takimin e liderëve që ka të bëjë me zgjedhjet. Një komunikim i tillë përmes mediave për çështje kaq të rëndësishme është zgjedhja e tij. Është sigurisht e pranueshme një takim lidershipi për të hënën, në të cilin presim të diskutojmë përfundimisht për saktësimin e datës së zgjedhjeve, pranimin e vëzhgimeve të OSBE/ODIHR-it, si dhe ofertën për shfuqizimin e qeverisë teknike, në këmbim të mospasjes teknike. kryeministër nga BDI. Në të njëjtën kohë, meqë është vendosur që të komunikohet përmes mediave, kërkojmë që takimi të bëhet pas orës 11:00 të së hënës, sepse kryetari i VMRO-DPMNE-së ka mësime me studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, ku punon si profesor me kohë të plotë”, theksoi Miteva.