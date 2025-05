VMRO-DPMNE marrëveshja me Mbretërinë e Bashkuar do ta transformojë vendin dhe do t’i shtojë vlerë cilësisë së jetës së qytetarëve dhe ekonomisë në përgjithësi. Marrëveshja me Mbretërinë e Bashkuar është historike dhe e rëndësishme për të paktën dy arsye, thonë nga VMRO-DPMNE.

“Së pari, Marrëveshja ka rëndësi strategjike dhe politike dhe ky lloj partneriteti strategjik dhe miqësie për Maqedoninë do të rivendosë dinjitetin e shtetit dhe do të hapë rrugën për stabilitet, siguri dhe zhvillim. Së dyti, në aspektin ekonomik ekziston një kornizë që na siguron rreth 6 miliardë euro, ose rreth 5 miliardë paund. Dy lloje projektesh janë rënë dakord tashmë për punë. Njëri është rindërtimi, modernizimi dhe ndërtimi i një binar tjetër në hekurudhën që është pjesë e Korridorit 10, nga Tabanoci në Gjevgjeli”.

“Grupi i dytë i projekteve është në kujdesin shëndetësor, duke përfunduar qendrën klinike në Shtip së bashku me një fakultet mjekësor dhe një konvikt studentor me 200 shtretër. Përfundimi përfundimtar i spitalit në Kërçovë dhe rindërtimi i spitalit klinik në Tetovë. Marrëveshja nënkupton krijimin e vendeve të punës, zhvillimin, progresin, shumë projekte të reja infrastrukturore, shumë projekte të mëdha që nuk janë parë kurrë më parë, investime në hekurudha përmes linjave me shpejtësi të lartë, autostradave dhe rrugëve. Marrëveshja përfshin gjithashtu projekte në sektorin e energjisë, projekte transporti dhe projekte në mjekësi dhe kujdes shëndetësor. Marrëveshja sjell një cikël historik investimesh me të cilin Maqedonia do të punojë, ndërtojë, zhvillojë dhe përparojë”, thonë nga VMRO-DPMNE.