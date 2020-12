VMRO-DPMNE-ja opozitare për sot ka paralajmëruar protesta me bllokada para Qeverisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme. Protesta do të nis nga ora 12:30 dhe do të përfundojë në ora 14:00.

VMRO-ja kërkon dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev, pas deklaratave të tij në lidhje me kontestin me Bullgarinë.