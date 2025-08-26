VMRO-DPMNE do të krijojë programet zgjedhore për kryetarët e bashkive së bashku me qytetarët. Siç u njoftua sot, nga nesër, më 27 gusht, do të fillojë fushata shtatëditore në terren “Sugjero! Ideja e duhur për komunën tënde!”, e cila do të zgjasë deri të mërkurën, më 3 shtator. Qytetarët do të mbledhin ide dhe propozime për projekte që do të përfshihen në programet e kandidatëve për kryetarë bashkie të VMRO-DPMNE-së. Fushata do të zhvillohet në të gjitha bashkitë, nga ora 17:00 deri në orën 21:00. Do të vendosen stenda në sheshe ose vende të frekuentuara ku qytetarët do të kenë mundësinë të shkruajnë në një formular të posaçëm idenë që duan ta shohin të zbatuar si projekt nga kryetarët e ardhshëm të bashkive të VMRO-DPMNE-së.
Sipas VMRO-DPMNE-së, të gjitha selitë në të gjithë vendin do të jenë të hapura gjatë këtij intervali kohor, ku anëtarët e partisë, por edhe qytetarët, do të jenë në gjendje të japin idenë ose propozimin e tyre për një projekt.
Përveç mënyrës së drejtpërdrejtë dhe të menjëhershme, qytetarët do të kenë mundësinë të paraqesin idetë dhe propozimet e tyre për projekte në mënyrë elektronike, në adresën: vistinskataidejazavashataopshtina@vmro-dpmne.org.mk.
-Një ekip ekspertësh të angazhuar, profesorë, figura të shquara nga pothuajse të gjitha profesionet, si dhe politikanë nga partia me shumë vite përvojë do të jenë përgjegjës për analizën dhe përkthimin e ideve dhe propozimeve në projekte zgjedhore. Detyra dhe detyrimi i këtyre ekspertëve do të jetë përkthimi i nevojave të qytetarëve në projekte specifike, me një kornizë financiare dhe një afat për zbatim. Pritjet tona janë një përgjigje masive nga qytetarët, për të cilën janë të mundshme programe më të detajuara dhe përmbajtjesore me projekte që rrjedhin drejtpërdrejt prej tyre, nevojave të tyre dhe që zgjidhin problemet e tyre. VMRO-DPMNE është me popullin, duke dëgjuar vërejtjet, nevojat dhe idetë e tyre. Ne kemi treguar shumë herë deri më tani se e dëgjojmë zërin e popullit dhe se i përkthejmë idetë dhe propozimet e tyre në projekte të zbatuara. Kështu është tani, deklaron VMRO-DPMNE.
