VMRO-DPMNE dhe Lëvizja ZNAM po negociojnë kandidatë të përbashkët për kryetar bashkie për dy komuna, Kumanovën dhe Qendrën, tha sot kryeministri Hristijan Mickoski.

Po negociojmë dhe diskutojmë për të pasur kandidatë të përbashkët. Bisedimet po zhvillohen në një drejtim konstruktiv, por do të kemi më shumë informacion pas 15 gushtit – tha Mickoski.

Sa i përket bashkëpunimit me koalicionin Vredi në zgjedhjet e ardhshme lokale, Mickoski tha se ata kanë një marrëveshje në parim se do të mbështesin njëri-tjetrin në ato komuna ku një koalicion do të ketë kandidat dhe tjetri jo.

Do të kemi komuna ku të dyja partitë do të kenë kandidatët e tyre, natyrisht atje secili do të mbështesë kandidatin e vet – tha Mickoski.