Për SDS-në, institucionet shërbenin vetëm për përfitim personal të individëve. I tillë është shembulli i Erasmus+, i cili menaxhohej nga anëtarja e stafit të SDS-së, Lidija Dimova. Dimova dhe Zoran Zaev përdorën para nga Erasmus+ për të paguar të bindurit dhe të kualifikuarit që duhej të bënin ndonjë punë për ta ose t’i mbronin publikisht – thonë VMRO-DPMNE-ja në pushtet.
Ata pretendojnë se përveç blerjes së lirisë së tij me para nga agjencia, përmes Lazar Nanev, Zaev pagoi edhe ideologët dhe mbështetësit e tij publikë.
Përkatësisht, përmes agjencisë me të njëjtin emër, burimet financiare të së cilës janë të destinuara për programe arsimore, Zaev dhe Dimova i ndanë 200 mijë euro ideologut Frçkoski. Në vend të programeve arsimore për të rinjtë, paratë përfunduan për një projekt për të cilin Frçkoski kishte aplikuar. Dhe ku është ai tani dhe çfarë programesh dhe projektesh arsimore zbatoi për të rinjtë, askush nuk e di. Sigurisht, sepse ato para nuk u morën për projekte për të rinjtë, por përkundrazi, ka shumë të ngjarë të jetë një pagesë për atë që Frçkoski ka bërë dhe ende po bën për SDS-në. Për vite me radhë, ai ka qenë më i zhurmshmi kur, me urdhër të SDS-së, dikush që nuk pajtohet me ta duhet të sulmohet, ngacmohet ose fyhet. Ai është një i mbrojtur përmes të cilit SDS nxjerr në sipërfaqe gjërat që mendon, por nuk dëshiron t’i thotë publikisht. Kështu funksionon SDS dhe kështu përdori Erasmus +. Gjyqtarët, profesorët dhe disa të ashtuquajtur ekspertë paguheshin për të përpunuar qëllimet dhe interesat e partisë – shton VMRO-DPMNE.
Sipas tyre, të gjitha gjërat që bënë SDS, Zaev dhe Dimova po dalin në sipërfaqe dhe se si i përdorën institucionet dhe financat e tyre për të paguar mbështetësit dhe të mbrojturit e tyre.
