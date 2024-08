Është lexuar skenari i BDI-së, me protesta duan të mbrojnë zyrtarët që duhet të mbajnë përgjegjësi për krimin. BDI-ja e di se duhet të japë përgjigje për të gjithë tenderët e errët, për lotarinë, për nënkontraktorët e rrugëve, për Soravinë, për borxhin e shlyer të djalit të Musa Xhaferit, njofton VMRO-DPMNE.

Nga partia thonë se “BDI-ja është e vetëdijshme se do të ketë përgjegjësi dhe protestat dhe tentativat për destabilizimin janë bazë që ata të mund të nxjerrin anëtarët në rrugë kur zyrtarët e tyre të korruptuar do të duhet të përgjigjen para institucioneve”.

Nëse BDI dhe SDS do të ishin të ndershëm, nuk do ta ndryshonin Kodin Penal përballë ndryshimit të pushtetit dhe do të amnistonin veten për një numër të madh krimesh. Është e qartë se si BDI ashtu edhe SDS janë të vetëdijshëm për atë që kanë bërë, kështu që të vetmen mundësi shpëtimi e shohin në presionin politik dhe tezat e sajuara për aranzhim politik. Përpjekjet ndaj BDI-së dhe SDS-së janë të kota. Janë lexuar. Përgjegjësi do të ketë, thuhet në njoftimin e partisë.