Kovaçevski dhe Pendarovski janë si e premte e zezë me çdo deklaratë të re bien me 20% prej muajsh. Është rezultat i politikave të tyre destruktive, por edhe i pikëpamjeve të tyre politike në kundërshtim me interesat e shtetit dhe të qytetarëve. Pozicioni i tyre i dobët në politikën e brendshme dhe të jashtme ka bërë që ata të shkojnë gjithnjë e më poshtë në çdo sondazh të opinionit publik. Po humbasin besimin e qytetarëve dhe vlerësimi i tyre është si e premte e zezë me çdo deklaratë të re që bëjnë bie me 20%.

Kjo qeveri është plotësisht e delegjitimuar dhe do të largohet si një qeveri jopopullore dhe si një nga qeveritë më të paaftë në historinë e Maqedonisë, e cila nuk ka rezultate dhe ka ngecur në krim dhe korrupsion. Gjatë mandatit të kësaj qeverie ndodhën tragjedi si Besa Trans dhe spitali modular që nuk morën drejtësi. Gjatë mandatit të kësaj qeverie, rreth 600 mijë qytetarë jetojnë në varfëri, dhe mbi 80 mijë janë në varfëri ekstreme. Për herë të parë, pensionistët dolën në rrugë për protesta masive për shkak të inflacionit të lartë dhe standardit në fund. Nuk ka tekste shkollore, nuk ka ilaçe, dhe në Klinikën e Onkologjisë janë bërë krime mbi kurrizin e të sëmurëve më të rëndë. Ndërkohë që ekonomia fundoset, qeveria shpërndan përfitime për firmat e zyrtarëve dhe të afërmve të tyre. Donatorët e partive në pushtet marrin tenderët më të mëdhenj, kompanitë e lidhura me Kovaçevskin hyjnë në biznesin e rrymës, dhe ato të lidhura me zëvendëskryeministrin fitojnë miliona, dhe në të njëjtën kohë mijëra kompani të tjera vendosin çelësin në derë.

Të gjitha matjet relevante të opinionit publik tregojnë se SDS e ka humbur mbështetjen e qytetarëve. Ata patën një shans, morën një mandat dhe luajtën kumar. Pra, tani është e qartë se ata do të humbasin dhe ata e dinë këtë dhe kjo është arsyeja pse ata janë kaq nervozë. Prandaj deklaratat e palogjikshme dhe absurde të Pendarovskit dhe Kovaçevskit, por sa më shumë që zhyten në baltë, aq më shumë dështojnë.

Qytetarët janë të mençur. Ata e dinë se kush ofron vizion, kush ofron stabilitet dhe parashikueshmëri ekonomike. Qytetarët duan prosperitet dhe atë prosperitet do ta ndërtojnë së bashku me koalicionin dhe qeverinë e udhëhequr nga VMRO-DPMNE.