Ka kaluar një muaj që kur u publikua raporti negativ i ESHR mbi shpenzimet në Ministrinë e Punëve të Jashtme gjatë kohës kur ministër ishte Bujar Osmani, dhe Prokuroria dhe gjyqësori ende nuk kanë marrë asnjë masë.
Revizorët konstatuan se mbi 120 milionë denarë (rreth 2 milionë euro) u shpenzuan për organizimin e samitit të OSBE-së në Shkup pa dokumentacion të duhur, pa evidencë të mallrave dhe shërbimeve të dorëzuara dhe pa pajisje të qëndrueshme që duhej të kishin mbetur pronë shtetërore. Kjo ngre dyshime serioze për mungesë transparence dhe keqpërdorim të fondeve publike.
E gjithë kjo të rikujton kohën kur Bujar Osmani ishte Ministër i Shëndetësisë dhe kur ai gjithashtu mori një raport negativ nga ESHR me vërejtje për veprime të paligjshme dhe pagesa të dyshimta. Dhe pastaj, në vend të përgjegjësisë, gjyqësori e amnistoi atë. Një strukturë në shtet padyshim e mbron dhe e përgledh Bujar Osmanin si të preferuarin e saj. Sot shohim një përsëritje të të njëjtit model, gjyqësori dhe prokuroria heshtin përsëri. Nëse do të ishte ndonjë qytetar tjetër, ai do të ishte përgjegjës edhe për një gjobë trafiku. Por për Bujar Osmanin, duket se zbatohen rregulla të tjera. Është e qartë se ai është nën mbrojtjen e dikujt, dhe kjo do të thotë vetëm një gjë, se ai është borxhli diku, dhe nuk janë shqiptarët ose qytetarët e Çairit.
VLEN kujton publikisht se Prokuroria Publike ka detyrim ligjor të hapë një çështje pas një raporti negativ nga ESHR. Nëse kjo nuk bëhet, do të jetë hera e dytë që institucionet me vetëdije e kanë amnistuar Bujar Osmanin për të njëjtat dyshime dhe abuzime.
Qytetarët meritojnë të vërtetën, llogaridhënien dhe drejtësinë, jo imunitetin politik për ata që kanë abuzuar me shtetin për përfitime personale.
VLEN mbetet e zhurmshme dhe konsistente: nuk do të lejojmë që abuzimet të mbulohen dhe do të kërkojmë llogaridhënie deri në fund.
