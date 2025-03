“BDI non-grata ka filluar të thellohet në gjumë, e nga kotja e tepruar kanë filluar të flasin kot. BDI po flet për mbrojtje e siguri por po harron që derisa ata ishin në pushtet kurrë asnjëherë nuk ka pasur më shumë se dy gjeneral shqiptarë, por tani me VLEN-in në pushtet, kemi tre gjeneral shqiptarë për 8 muaj qeverisje.

Pra, BDI-së nuk i kryente punë as Talat Xhaferi, e as Fatmir Besimi, mikëpritësi i gjeneralit serb gjakpirësit të shqiptarëve (Ljubisha Dikoviq), që të dy këto kuadro të majme të BDI-së dështuan në mbrojtje për shqiptarët deri sa ishin ministra në këtë ministri. Pra, këto përpos që nuk bënë gjë të mirë, i turpëruan shqiptarët me servilizmin e nënshtrimin e pa skrupull.

Ky është ndryshimi, ata llafet e kota, ne punët me vepra konkrete. Nuk mbrohet shqiptaria me gënjeshtra e manipulime. Derisa BDI ishte në pushtet kishin disa ministra “kukulla” që nuk arrinin dot të rrisin numrin e gjeneralëve shqiptarë.

U dashtë që VLEN të vijë në pushtet me vullnetin e popullit dhe për vetëm tetë muaj të rregullojë dëmet e BDI-së të shkaktuara me dekada. Pra, ne për tetë muaj kur jemi te mbrojtja arritëm t’i bëjmë tre gjeneral shqiptarë.

BDI duhet ta kuptoj dhe pranoj se ne po avancojmë shqiptarët, por edhe ashpër po luftojmë krimin dhe korrupsionin. Tani, nuk kanë faj një popull i tërë shqiptarë të durojnë gënjeshtrat e shpifjet e tyre, që një grusht njerëzisht nga klani i turpit janë të korruptuar e të rrezikuar aktualisht.

Nuk mund t’i mbroni ju shqiptarët tani kur kulla juaj e ndërtuar me korrupsion po rrënohet.

Ishit në pushtet degraduat çdo gjë. E jona është të punojmë pa ndalë që të rregullojmë çdo gjë.

VLEN kujdeset për shqiptarët, BDI vajton për pushtet, edhe pak ka mbetur që t’i ç’rrnjosim me themel edhe nga pushteti lokal.”, thuhet në komunikatën e VLEN-it.