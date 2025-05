VLEN sot ka akuzuar liderin e BDI-së, Ali Ahmetin se po përçanë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut.

“Për 20 vite, Ali Ahmeti e ka shndërruar shtetin në një treg privat për pasurimin e familjes së tij. Derisa djali, nipërit dhe dhëndri i tij ndërtojnë centrale fotovoltaike prej 35 milionë eurosh, blejnë qendra tregtare me vlerë prej 30 milionë eurosh pa investuar asnjë qindarkë dhe bëjnë biznes me mazut, ai e kryen punën në terrenin politik.

Për ta mbrojtur këtë kapital të jashtëzakonshëm, Ahmeti vazhdimisht krijon përçarje dhe aleanca të rrejshme mes partive shqiptare. Viktima e fundit është Arben Taravari, i cili nga një lider që e quante BDI-në “kancer” dhe Ali Ahmetin “të korruptuar”, tani negocion me atë njeri dhe atë parti.

Taravari u mashtrua nga premtimet e rreme: mbështetje në zgjedhjet lokale, “përkrahje të pakufizuar” dhe privilegje personale. Por, historia tregon se kushdo që ka bërë pazar me Ahmetin, ka mbetur pa besim, pa rezultate dhe pa të ardhme, ndërsa familja Ahmeti bëhet gjithnjë e më e pasur.

Mesazhi ynë për Arben Taravarin është se hapi i parë drejt Ahmetit është hapi i fundit në kredibilitetin para qytetarëve. Shqiptarët nuk e falin këtë akrobacion për interesa personal”, akuzojnë nga VLEN.

VLEN, shtojnë nga atje, nuk do të lejojë pazare të reja me fatin e popullit tonë. Zero tolerancë për korrupsionin, pushtet transparent dhe bashkim të të gjitha forcave progresive të sinqerta. Ky është rrugëtimi ynë.

“Kur Ahmeti përçan, ne bashkojmë. Kur Ahmeti bën pazar për përfitime personal, ne luftojmë për interesin e të gjithë shqiptarëve”, thonë nga VLEN.