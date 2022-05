Zëvendëskryeministri për çështje evropiane, Bojan Mariçiq, beson se përparimi në integrimet evropiane është i domosdoshëm për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se tani është koha për integrim të shpejtë evropian të rajonit, ndërsa sipas presidentit Stevo Pendarovski, shanset për heqjen e vetos bullgare janë më të ulëta.

Ndërsa sipas ish-presidentit bullgar Petar Stojanov, “Bullgaria është shumë e skllavëruar ndaj opinionit publik dhe ai beson se udhëheqësit e vërtetë të shtetit duhet të krijojnë opinionin publik, veçanërisht kur bëhet fjalë për vendime historike”.

“Fakti është se “ndërtimi i skenës politike bullgare” aktualisht është i tillë që vështirë të arrihet një marrëveshje”, tha dje presidenti Stevo Pendarovski, duke vlerësuar se shanset për heqjen e vetos bullgare janë më të vogla.

“Perspektiva për BE-në në të ardhmen e parashikueshme fatkeqësisht ka përfunduar. Shanset po bëhen gjithnjë e më të vogla. Nuk mund të them se kanë mbaruar. Nuk mund të them, qytetarë, nga nesër do të shohim një perspektivë krejtësisht tjetër strategjike, sepse nuk shoh tjetër më të mirë, por duhet t’i menaxhojmë ato pritje që ishin jashtëzakonisht të larta gjatë një apo dy viteve të kaluara”, tha Pendarovski.

Zëvendëskryeministri Mariçiq beson se pavarësisht krizës ushtarake në Ukrainë, Ballkani Perëndimor duhet të mbetet fokusi i BE-së, pasi është në interesin gjeostrategjik edhe të Unionit.

“Është koha për ndërhyrje të shpejta në integrimin evropian dhe korrigjim të gabimeve të së shkuarës. Lufta në Ukrainë është paralajmërimi i fundit për Bashkimin Evropian, për rrezikun që po ndërmerr duke e lënë rajonin tonë të paintegruar”, tha Mariçiq dje në Samitin vjetor të Demokracisë së Evropës Juglindore në Budva, Mal të Zi.

Në një takim me kryeministrin malazez Dritan Abazovic, Mariçiq tha se përparimi i një vendi të Ballkanit Perëndimor është përparim për të gjithë dhe për të gjithë rajonin.

Ish-presidenti bullgar Petar Stojanov tha se qëndrimi agresiv i Sofjes ndaj Maqedonisë së Veriut krijon një komb që urren Bullgarinë.

Stojanov, i cili ishte president bullgar nga viti 1997 deri në vitin 2002, mendon se sado të shtrënguara të jenë pozitat, dialogu ndërmjet “dy shteteve vëllazërore” duhet të zhvillohet me ton miqësor.