Qendra për Menaxhim me Kriza ka njoftuar se dy zjarre për momentin janë aktive në vend, teksa 1 është vënë nën kontroll dhe 24 zjarre janë shuar plotësisht.
Njoftimi i plotë:
“Më 16./17.08.2025, deri në 08:00, në territorin e RMV janë regjistruar gjithsej 27 zjarre në hapësirë të hapur, prej të cilëve: 2 zjarre janë aktive, 1 nën kontroll dhe 24 të shuara.
AKTIVË: 2
1. Komuna Brodit– Zona “Jasen” (pyll i përzier)
2. Komuna Kumanovë dhe Likovë – f. Lojane dhe f. Tabanoc (vegjetacion i ulët dhe pyll i përzier)
NËN KONTROLL: 1
1. Komuna Jegunovcë – ndërmjet fshatrave Rogachevë, Jazhincë, D. Oreshjë (kullota dhe pyll i përzier)
TË SHUARA: 24
1. Komuna Dollneni – f. Debreshtë (vegjetacion i ulët dhe mbetje arash)
2. Komuna Tetovë – te stacioni hekurudhor (vegjetacion i ulët)
3. Komuna Vrapçisht – f. Vranovc (vegjetacion i ulët dhe livadhe)
4. Komuna Gostivar – f. Tumçevishte (vegjetacion i ulët)
5. Komuna Likovë – f. Mateç (vegjetacion i ulët dhe mbetje arash)
6. Komuna Kumanovë 1 – f. Lopatë (vegjetacion i ulët dhe mbetje arash)
7. Komuna Kumanovë 2 – f. Orashc (vegjetacion i ulët dhe mbetje arash)
8. Komuna Kumanovë 3 – f. Çerkezë (mbetje arash)
9. Komuna Shtip – nyja “Tri Çeshmi” (mbetje arash)
10. Komuna Strugë – afër qytetit (plantacione lajthish)
11. Komuna Kërçovë 1 – f. Oslomej (mbetje arash)
12. Komuna Kërçovë 2 – f. Bërzhdan (mbetje arash)
13. Komuna Krushevë – f. Norovë (deponi)
14. Komuna Kisella Vodë – rr. Sasa (vegjetacion i ulët)
15. Komuna Shut Orizarë – rr. Jordan Pop Jordanov (vegjetacion i ulët)
16. Komuna Ilinden – f. Ilinden (deponi)
17. Komuna Bogovinë – f. Bogovinë (vegjetacion i ulët)
18. Komuna Ohër – f. Lubanishtë (vegjetacion i ulët)
19. Komuna Staro Nagoriçanë 1 – f. Mlado Nagoriçanë (vegjetacion i ulët)
20. Komuna Staro Nagoriçanë 2 – f. Rugjinc (pyll me shkurre të ulëta dhe vegjetacion i ulët)
21. Komuna Kriva Pallankë – lagjja “Edinstvo” (mbeturina)
22. Komuna Butel 1 – f. Lubanc (vegjetacion i ulët dhe shkurre)
23. Komuna Butel 2 – rruga e Lubotenit (vegjetacion i ulët dhe shkurre)
24. Komuna Karposh – rr. Skupi bb (mbeturina)
