Sot pritet përgjigjja përfundimtare e partive opozitare se çfarë vendimi do të marrin për koalicion tre palësh të propozuar nga Aleanca për Shqiptarët.

Sela në një deklaratë të tijën tha:që partia e tij është transparente dhe objektive dhe që ai si kryetar i partisë e ndjen obligivate që të informojë opinion për vendimin e marrë nga partitëe që është kërkuar koalicion. Ai theksoi që ka do të jetë transparent para periudhës zgjedhore por edhe pas 12 prillit.

Ndër të tjerash potencoi që ka përgjigje me shkrim nga zotri Afrim Gashi dhe fatkeqësisht injorim nga palët tjera.Ne do të kemi koalicion me Alternativën dhe kthim mbrapa nuk ka. Ende jemi të mendimit që duhet ta bashkojmë votën shqiptare në zgjedhjet e 12 prillit por edhe pas zgjedhjeve të 12 prillit.

Aleanca për Shqiptarët është objekt , mekanizëm i cili është ne sherbim te popullit shqiptar në maqedoninë e veriut në mënyrë që të arrij objektivat e populliit.