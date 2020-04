Këngëtari i mirënjohur, Shkelzen Jetishi, ka dhënë një lajm për vdekjen e një kosovari nga koronavirusi në New York.

Identitetin e viktimës, Jetishi, e ka publikuar në profilin e tij në Facebook.

"Me pikellim te madh morra lajmin per vdekjen nga covid 19 te mikut tim te nderuar Avdyl Delija ne New York..se harroj kurre mikepritjen qe me ka ba ne NY….Shprehi ngushllimet ma te perzemerta familjes Delija ne NY dhe ne kosove….", ka shkruar Jetishi.