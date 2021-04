Vdekjet nga coronavirusi në Evropë të hënën kaluan shifrën prej 1 milion dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se pandemia kishte arritur një “pikë kritike”.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, numri i të vdekurve në 52 vendet e Evropës, i përpiluar nga AFP nga burime zyrtare, arriti në të paktën 1,000,288.

Ky është më i madh se ai në Amerikën Latine dhe Karaibet (832,577 vdekje), Shtetet e Bashkuara/Kanada (585,428 vdekje) dhe Azia (285,824 vdekje).

“Tani jemi në një pikë kritike të pandemisë”, u tha gazetarëve Maria Van Kerkhove, nga OBSH.

“Trajektorja e kësaj pandemie po rritet. Ajo po rritet në mënyrë eksponenciale. Kjo nuk është situata që duam të jemi në 16 muaj në një pandemi, kur kemi provuar masa kontrolli”, tha ajo.

Pabarazitë nga vendi në vend

Sipas të dhënave të përpiluara nga AFP, gjashtë vende përbënin gati 60% të të gjitha vdekjeve nga coronavirusët në Evropë:

Mbretëria e Bashkuar me 127,100 vdekje;

Italia me 114,612 vdekje;

Rusia me 103,263 vdekje;

Franca me 99,163 vdekje;

Gjermania me 78,452 vdekje;

Spanja me 76,525 vdekje.

Por edhe brenda këtij grupi vendesh, kishte pabarazi të rëndësishme.

Mbretëria e Bashkuar, pasi regjistroi deri në 8,700 vdekje në një javë në fund të janarit, ka parë rënien e epidemisë ndjeshëm në javët e fundit me vetëm 238 vdekje të regjistruara në shtatë ditët e fundit.

Vendi filloi të lehtësonte kufizimet të hënën pasi 60% e popullsisë së rritur morën një dozë të parë të vaksinës.

Vende të tjera si Italia (3,200 vdekje që nga e marta e kaluar), Rusia (2,500) dhe Franca (2,200) po luftonin me një valë të tretë vdekjeprurëse.

Lidhur me vdekjet në raport me popullsinë, vendet më të prekura në botë ishin në Evropë, sipas AFP. Republika Çeke u rendit e para me 261 vdekje për 100,000 banorë, e ndjekur nga Hungaria (245) dhe Bosnja dhe Hercegovina (228).

Dhe ndërsa evropianët përbëjnë një të nëntën e popullsisë botërore, vdekjet e regjistruara në Evropë përfaqësuan më shumë se një të tretën e 2.94 milionë viktimave të pandemisë së regjistruar në të gjithë botën.

Në një shënim më pozitiv, vdekjet nga coronavirusët në Evropë janë “stabilizuar” që nga fundi i marsit. Evropa regjistroi 27,036 vdekje javën e kaluar, shumë më pak se 40,178 të raportuara nga 14 deri më 20 janar.