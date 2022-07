Në Kuvend e Maqedonisë së Veriut sot vazhdon debati për propozimin francez.

Debati ka filluar dje pas informimit për përmbajtjen e propozim Kornizës-negociuese për fillimin e negociatave për anëtarësim të vendit me Bashkimin Evropian, me fjalimin e kryeministrit Dimitar Kovaçevski, i cili tha se ky propozim evropian për zhbllokim procesi ynë i integrimit evropian dhe për fillimin e negociatave të vendit me BE-në pasqyron realisht qëndrimet tona të përcaktuara.

Më herët, në një fjalim para deputetëve, kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, theksoi se me pranimin e propozimit, vendi do të bëjë një hap tjetër drejt BE-së dhe se tani është momenti për të ecur përpara “drejt së ardhmes sonë të përbashkët në BE me Maqedoninë e Veriut si anëtare e plotë”.

Në debatin në Kuvend pas fjalimit të kryeministrit Dimitar Kovaçevski, gjatë të cilit deputetët e OBRM-PDUKM-së bënë zhurmë me bori dhe bilbila që të mos dëgjohej fjalimi i tij dhe mbanin pankarta “tradhtarë të popullit”, “gjuhë dhe identitet”, “populli thotë jo, ndërgjegjësohu”, deputetët e opozitës thanë se nuk do të lejojnë “të hapet dhe ndryshohet Kushtetuta” dhe akuzuan se propozimi i ofruar cenon gjuhën, identitetin dhe historinë dhe se bëhet “bullgarizimi”.

Deputetët e koalicionit qeverisës iu përgjigjën se “të gjitha gënjeshtrat dhe manipulimet” e OBRM-PDUKM-së kanë rënë në ujë dhe partia duhet t’u kërkojë falje qytetarëve për përhapjen e “gënjeshtrave dhe mjegullnajave”.