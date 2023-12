E shtënë nga arma e zjarrit është mënyra se si është vrarë Vanja Gjorçevska, thuhet në raportin e autopsisë së Mjekësisë Ligjore. Gjetja, e cila u punua për 17 ditë, mohon zërat në media, por edhe komentet e profesorit të kriminalistikës se vajza është mbytur në çantë gjatë rrëmbimit.

Kjo do të thotë se Vanja ishte gjallë nga vendi ku u rrëmbye deri në vendin ku u qëllua. I pandryshuar mbetet fakti i vërtetuar në hetim se i dyshuari Ljupço Palevski-Palco ka qëlluar mbi Vanjën. Pas të shtënave, Vanja u varros në atarin e fshatit Gluvo. Sipas informacioneve jozyrtare të marra nga Mjekësia Ligjore Vanja është qëlluar në pjesën e kokës. Eksperti i plumbave do të duhet të përgjigjet se me çfarë lloj arme është qëlluar. Prokurori që po heton rastin ka marrë raportin nga Mjekësia Ligjore të premten.

Në të jepen përgjigje për një sërë pyetjesh të hapura në lidhje me rrëmbimin dhe vrasjen e Vanjës. Sipas të dhënave zyrtare të shpallura nga institucionet bazuar në njohuritë dhe deklaratat e të dyshuarve të cilët kanë pranuar fajësinë, nga rrëmbimi deri në vrasjen e vajzës kanë kaluar dy orë e 40 minuta. Sipas provave, ku përfshihet edhe autopsia e Vanja Gjorçevskës, do të përcaktohet rrjedha e mëtutjeshme e hetimeve. Do të jepen urdhra shtesë për sigurimin e materialeve, raporteve të ekspertëve, ekzaminimeve të personave që mund të kenë disa njohuri. Ndër të tjera, gjetja mund të jetë vendimtare për kualifikimin e krimeve për të cilat tani të dyshuarit do të ndiqen penalisht.

Iistimet nga operatorët telefonikë, pajisjet telefonike dhe kompjuterike, gjurmët e gishtërinjve janë vetëm një pjesë e gjërave që janë analizuar për njëzet ditë nga organet hetimore, në kuadër të hetimeve për vrasjen e Vanja Gjorçevskës dhe Pançe Zhezhovskit. Për këtë rast, nga fillimi i hetimeve nga Prokuroria e deri më tani, nuk ka të dyshuar të rinj përveç gjashtë, prej të cilëve pesë persona janë në paraburgim prej më shumë se gjysmë muaji. Në këtë rast, Ljupço Palevski-Palco dyshohet se është planifikues, organizator dhe autor i dy vrasjeve. Velibor Manev, Bore Videvski dhe Vlatko Keshishev dyshohen për kidnapimin dhe vrasjen e dy viktimave. Aleksandar Gjorçevski, babai i Vanjës së vrarë, dyshohet se i ka dhënë Palços informacione lidhur me kohën kur vajza e tij del nga ndërtesa dhe shkon në shkollë.

I dyshuari i fundit është Stefan Dimkovski, i cili u arrestua pasi ndihmoi Palcon të arratisej sepse ai shkoi në Beograd për ta marrë Palevskin dhe për ta çuar në Turqi. Palevski-Palco ndodhet në paraburgim ekstradues në Turqi, ndërsa pjesa tjetër e të dyshuarve në paraburgim.