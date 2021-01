Maqedoni

Zaev i gatshëm që ndër të parët të vaksinohet kundër COVID-19

Kryeministri Zoran Zaev ka theksuar se do të jetë i gatshëm që të jetë ndër të parët në vend që do të vaksinohej me vaksinën kundër COVID-19, por pa shkelur protokollet. Ai këtë e ka theksuar në një intervistë për “Top tema” në TV Telma. “Nëse do të jetë e rëndësishme...