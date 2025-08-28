Urime nga shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë për festën e madhe të krishterë të Fjetjes së Shën Mërisë, shoqata maqedonase “Ilinden”-Tiranë i dërgoi një mesazh urimi Kryepeshkopit të Ohrit dhe Maqedonisë z. Stefanit dhe të gjithë maqedonasve të besimit orthodoks në Republikën e Shqipërisë dhe të gjithë maqedonasve kudo që janë në botë.
Më lejoni në emrin tim personal dhe në emër të shoqatës Maqedonase “Ilinden”-Tiranë dhe në emër të pakicës kombëtare maqedonase në Republikën e Shqipërisë, juve personalisht, klerit, të gjithë maqedonasve kudo që ndodhen në botë dhe të gjithë besimtarëve orthodoksë, t’ju urojmë festën e madhe të krishterë të Fjetjes së Shën Mërisë, thuhet në urimin e nënshkruar nga kryetari i shoqatës, Nikolla Gjurgjaj.
Urojmë mbi të gjitha shëndet, paqe shpirtërore, lumturi familjare dhe ngrohtësi.
Festimi i kujtimit të Fjetjes së Shën Mërisë do të thotë të kremtosh dhe respektosh vlerat familjare dhe familjare, mirëkuptimin dhe dashurinë për fqinjët dhe gatishmërinë për të kapërcyer tundimet. Me fuqinë e emrit të shenjtë të nënës së Zotit në lutjet tona, le të lutemi për shëndet, dashuri, bekim, paqe shpirtërore, lumturi dhe ngrohtësi në familjet tona. Shkëlqesia Juaj, ju ofroj shprehjet e respektit tim më të lartë, thuhet në përshëndetje.
Vihet në dukje se duke e çmuar traditën kremtojmë ditën e Nënës dhe të Mbrojtëses, dhe mbrojtësit të të gjithë të krishterëve, duke ndjekur parimet që na bëjnë njerëz dhe janë burim i forcës sonë shpirtërore.
