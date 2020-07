Komisioni rregullator i energjetikës dhe shërbimeve të ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut ka sjellë vendim për uljen e çmimeve për shitje me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 0,26 % në raport me çmimet e javës së kaluar.

Çmimet për shitje me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 ulen për 0,50 denarë për litër, kështu që çmimi për shitje me pakicë i EUROSUPER BS-95 është 59,50 den/litër, derisa çmimi për shitje me pakicë i EUROSUPER BS-98 është 61,50 denarë për litër.

Çmimi për shitje me pakicë i EURODIZEL (D-E V) nuk ndryshon, respektivisht mbetet në të njëjtin nivel prej 53,00 denarë për litër. Çmimi për shitje me pakicë i Vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) rritet për 0,50 denarë për litër dhe do të jetë 53,00 den/l.

Këto çmime hyjnë në fuqi në mesnatën e sotme dhe do të zgjasin deri në javën e ardhshme.