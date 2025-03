Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) uli çmimet e karburanteve me një mesatare prej 2,08%.

Çmimet e shitjes me pakicë të naftës dhe vajit ekstra të lehtë për ngrohje u ulën me 2,00 denarë për litër dhe nga mesnata do të jenë 70, përkatësisht 69,5 denarë për litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës “Eurosuper-98” u ul me 1,00 denar dhe tani kushton 76,5 denarë për litër, ndërsa çmimi i benzinës “Eurosuper-95” u ul me 0,50 denarë dhe do të shitet për 74,5 denarë për litër.

Çmimi i mazutit M-1 NS u ul me 1,240 denarë për kilogram dhe nga mesnata do të jetë 42,261 denarë.