Forcat ukrainase mund të kthehen në Krime deri në fund të dhjetorit dhe e gjithë lufta me Rusinë do të përfundojë deri në pranverë, sipas një zëvendësministri ukrainas, raporton The Guardian.

Volodymyr Havrylov, një gjeneral-major në pension, tha se vendi i tij nuk do të ndalonte kurrë së luftuari deri në fitore dhe madje kishte marrë parasysh potencialin e një sulmi bërthamor rus.

“Po, do të ishte dramë. Për të gjithë do të jetë e drejtë, Zoti e di se çfarë skenari, por një sulm taktik bërthamor nuk është një kërcënim që do të na ndalojë nga vazhdimi i luftës”, tha ministri, në një intervistë për Sky News.