Në Kuvend sot iu nda çmimi shtetëror “Nëna Tereza” fituesve të këtij viti doc. dr. Irfan Ahmetit nga Klinika e Endokrinologjisë dhe Borçe Stamenovit nga Iniciativa “Dhuro një kompjuter”.
Në Kuvend sot iu nda çmimi shtetëror “Nëna Tereza” fituesve të këtij viti doc. dr. Irfan Ahmetit nga Klinika e Endokrinologjisë dhe Borçe Stamenovit nga Iniciativa “Dhuro një kompjuter”.
Çmimi u ndahet për arritje veçanërisht të rëndësishme me interes për shtetin në fushën e humanizmit dhe solidaritetit njerëzor dhe për inkurajimin, promovimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe zhvillimin e bashkëpunimit, si midis kombeve ashtu edhe midis anëtarëve të komuniteteve, kulturave dhe feve të ndryshme.
Kryetari i Bordit për ndarjen e çmimit shtetëror “Nënë Tereza”, Behixhudin Shehapi theksoi se çmimi shtetëtor është më shumë se një mirënjohje sepse, siç tha, njerëzimi nuk konkurron, por merr pjesë pa kushte në ndërtimin e një bote më humane dhe më të bukur.
“Në epokën e re të shënuar me informacione, shpejtësi dhe transformim në një botë moderne digjitale virtuale dhe artificialisht inteligjente, për fat të keq, pavarësisht rritjes teknologjike, vetëdija njerëzore është në regres. Kjo dëshmohet nga luftërat në Palestinë dhe Ukrainë dhe shumë luftëra të tjera të ftohta që supozohej të ishin një mësim për rrënim, jo një përsëritje që vërteton se njerëzimi, mirëkuptimi dhe dialogu janë mposhtur. Në vendin tonë, rinia e Koçanit u dogj, shpirti i atij qyteti u dogj, të cilin sot po përpiqemi ta shërojmë me respekt, dhembshuri dhe një dorë të zgjatur, mbështetje për gjithçka që nevojitet dhe do të nevojitet në vitet që vijnë”, tha ai.
Shehapi thekson se me këtë akt solemn, ne vazhdojmë të ecim në gjurmët e Nënë Terezës të efektivitetit, fisnikërisë dhe bamirësisë ndaj njerëzimit dhe ndaj Zotit.
Doc. dr. Ahmeti theksoi se për të ky çmim përfaqëson një nder të madh dhe një detyrim të madh për të vazhduar me punën e tij humanitare.
“Siç do të thoshte Nënë Tereza, “nuk ka rëndësi sa bëjmë, por si e bëjmë dhe sa dashuri sjellim”. Unë personalisht nuk do të tërhiqem nga kontributi im profesional në shoqëri, sepse vetë profesioni mjekësor është një profesion human”, tha Ahmeti.
Stamenov, i cili është edhe fitues i çmimit shtetëror “Meto Jovanovski”, theksoi se këto çmime përfaqësojnë motivim plus për të, se në një farë mënyre je në rrugën e duhur dhe ajo që po bën po merr fidbek pozitiv.
Çmimi Shtetëror “Nënë Tereza” për arritje veçanërisht të rëndësishme me interes për shtetin në fushën e humanizmit dhe solidaritetit njerëzor dhe për inkurajimin, promovimin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe zhvillimin e bashkëpunimit, si midis kombeve ashtu edhe midis anëtarëve të komuniteteve, kulturave dhe feve të ndryshme, u nda për herë të parë në vitin 2006./Mia.mk
Comments are closed for this post.