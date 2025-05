Nga Vatikan raportohet se një re e zezë tymi është ngritur nga oxhaku i Kapelës Sistine, duke sinjalizuar se konklava e kardinalëve nuk ka arritur të zgjedhë papën e ri.

Tymi i zi, i cili është pjesë e një tradite të lashtë të Vatikanit, tregon se votimi i radhës brenda konklavës nuk ka prodhuar një shumicë të mjaftueshme për të emëruar pasardhësin e Papës së mëparshëm.

Qindra besimtarë dhe turistë janë mbledhur në Sheshin e Shën Pjetrit me shpresën për të parë tymin e bardhë që shënon zgjedhjen e kreut të ri të Kishës Katolike, por ceremonia e sotme ka përfunduar pa rezultat.

Konklava do të vazhdojë me raunde të tjera votimi në ditët në vijim, deri sa të arrihet konsensusi i nevojshëm. Procesi mbetet i mbuluar me sekret dhe zhvillohet nën masa të rrepta sigurie dhe protokolle të përcaktuara nga shekuj traditë.