Situata mes Greqisë dhe Turqisë është tensionuar sërish. Të hënën në mëngjes “Oruc Reis” me ndihmën e anijeve të tjera “Ataman” dhe “Cengiz Han” u largua nga porti i Antalisë i shoqëruar nga rreth pesë anije lu*ftarake turke. Në mesnatën e së dielës stacioni detar i Antalias lëshoi ​​një Navtex për të cilin Athina lëshoi ​​një anti-Navtex që njoftonte punën sizmike në jug të ishullit Kastelorizo.

Siç raportojnë mediat greke rreth orës 07:30 të mëngjesit të së martës “Oruc Reis” dhe anijet luftarake që e shoqërojnë ndodhen 42 milje detare brenda shelft kontinental grek. Ndërkohë marina greke ka vendosur anijet në gatishmëri. Mediat greke raportojnë se ato janë ” me gishtin në këmbëz” dhe presin të shohin cili do të jetë reagimi i anijeve turke. Situata është e tensionuar pasi në zonë ndodhen një numër i madh anijesh ushtarake të të dyja vendeve të NATO-s.

Protothema.gr shkruan se zgjedhja e pikave ekstreme të zonës ku njoftohen punët sizmike nga “Oruc Reis” nuk duhet të konsiderohet rastësisht: 6.5 milje në jug të Kastelorizo kështu Ankara dërgon mesazhin se njeh ujërat territoriale 6 milje detare nga brigjet e Kastelorizos dhe asgjë tjetër.

Me këtë lëvizje Ankaraja pohon se Greqia nuk mund të pretendojë në rajonin e Mesdheut Lindor asgjë përtej zonës detare territoriale me 6 milje as të drejtat sovrane në zonat detare përtej zonës bregdetare greke të cilës po përpiqet të tregojë se i përket në një shelf kontinental turk.