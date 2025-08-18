Presidenti Donald Trump priti Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Shtëpinë e Bardhë përpara takimit të tyre dypalësh.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky mbërriti në Shtëpinë e Bardhë të hënën i veshur me veshje më formale sesa veshja e tij e zakonshme ushtarake, por nuk veshi një kostum të plotë dhe kravatë.
Ndërsa Presidenti Donald Trump po mirëpriste Volodymyr Zelensky të Ukrainës në Krahun Perëndimor, një gazetar e pyeti se cili është mesazhi i tij për ukrainasit.
“Ne i duam ata”, tha Trump, përpara se të hynte në ndërtesë me mysafirin e tij.
