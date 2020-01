NBA ka vendosur të luajë ndeshjet pavarësisht vdekjes së Kobi Bryant.

Ndeshja e parë në program që nga zbulimi i lajmit të tmerrshëm është ajo mes Denverit dhe Houston.

Basketbollistë para ndeshjes kanë qarë me zë e derdhin lot si lum për Kobe-in.

Legjenda e basketbollit vdiq sot në moshën 41-vjeçare në një aksident me helikopter në Kaliforni.

Bryant kishte fituar pesë herë titullin e kampionit me LA Lakers në NBA përgjatë 20 vjetëve karrierë.

Tyson Chandler clearly heartbroken. Not sure how these players are able to focus on the game. #Rockets pic.twitter.com/QlO0ByjsEI

— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) January 26, 2020