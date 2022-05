Një vajzë gjashtë muajshe, e shtruar në spitalin e Padovës prej fillimit të majit për hemorragji cerebrale, ka rezultuar pozitive për kokainë. Prindërit u dëgjuan për rastin, pasi ndër hipotezat e marra në konsideratë nga karabinierët është edhe ajo që vogëlushja ka pësuar keqtrajtim.

Fëmija, siç raportohet nga gazetat lokale, ishte transferuar urgjentisht nga spitali në Chioggia më 9 maj, me të vjella dhe në gjendje të rëndë. Në trupin e vogël ishin vërejtur gjithashtu trauma.

Tashmë hetuesit duan të kuptojnë nëse vajza e vogël ka qenë vik timë e sindromës “baby shake”, pra dridhjet e dhu nshme dhe të vazhdueshme për ta bërë atë të pushojë së qari, apo trauma e pësuar është shkaktuar nga mosvëmendja e njërit prej prindërve.

Për momentin, Prokuroria Publike e Venecias ka hapur një dosje pa hipotezën e krimit dhe pa të dyshuar.

Sidoqoftë, kokaina, e gjurmuar përmes ekzaminimit të flokëve, nuk ishte gëlltitur nga fëmija, por përthur nga afërsia. Ndërkohë, kushtet e vogëlushes, të cilat vijojnë të jenë të rënda, janë përmirësuar ditët e fundit, dhe fëmija i shtruar fillimisht në terapi intensive pediatrike, është transferuar në një pavijon me intensitet më të ulët edhe pse është nën monitorim të vazhdueshëm.

Ndërkohë, hetuesit po analizojnë dinamikën e familjes: në fakt, vajza jeton me nënën e saj, e cila nuk është martuar dhe nuk jetonte me të atin e foshnjës: të dy janë dëgjuar për të rindërtuar atë që ndodhi dhe për të kuptuar se çfarë e shkaktoi traumën cerebrale të foshnjës. E panjohura tashmë ka të bëjë me çdo dëmtim të trurit dhe neurologjik që mund të ketë pësuar vogëlushja.