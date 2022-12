Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, njoftoi se në Buxhetin e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale (MPPS) për vitin 2023 janë projektuar 203 milionë euro për përkrahje të kategorive të rrezikuara të qytetarëve, për pagesë me kohë të të drejtave nga sistemi i mbrojtjes sociale për qytetarët që janë në rrezik social.

Trençevska në programin e mëngjesit të MRT 1 ka rikujtuar dy pakot e masave kundër krizës, të krijuara nga Qeveria, me qëllim të përkrahjes së qytetarëve për t’u përballur më lehtë me pasojat nga kriza energjetike dhe ekonomike.

“Masat anti-krizë kanë përfshirë 600 mijë qytetarë me të ardhura të ulëta ose vulnerabilitet. Në mars të këtij viti kemi mbuluar të gjithë 330.000 pensionistë me mbështetje financiare prej 3.000 denarëve. Me 3000 denarë janë përfshirë gjithashtu edhe përfituesit e Ndihmës minimale të garantuar. Që nga 1 dhjetori kemi parashikuar masa shtesë që mbulojnë një numër më të madh të kategorive të cenueshme sociale. Këta janë përfituesit e të drejtës për sigurim social, personat me aftësi të kufizuara mbi 26 vjeç, fëmijët me aftësi të kufizuara, prindërit e vetëm që marrin Ndihmë të garantuar minimale, punëtorët e falimentuar, pensionistët me pensione deri në 14.000 denarë”, theksoi Trençevska.

Në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, ministrja theksoi se Qeveria dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdojnë të investojnë seriozisht në ndërtimin e kopshteve të reja dhe sigurimin e një mbulimi më të madh të fëmijëve në to.

“Në vitin 2022 kemi hapur 11 kopshte të reja, vitin e ardhshëm vazhdojmë me të njëjtin ritëm. Nga viti 2017 e deri më sot kam hapur 74 objekte të reja”, theksoi Trençevska.

Ministrja Trençevska, siç tha, iu referua rritjes së pagës minimale nga viti 2017 e deri më sot, e kjo është pothuajse 100 për qind paga minimale më e lartë për punëtorët në shtet.

Ajo theksoi se sipas metodologjisë së re për rregullimin e pensioneve, pensionistët në shtator kanë marrë pensione më të larta për 6.8 për qind. Një barazim i tillë do të bëhet dy herë në vit në mars dhe shtator.

Ministrja Trençevska përmendi bashkëpunimin me komunat dhe njoftoi se MPPS investon në mbrojtjen e fëmijëve përmes projekteve për të cilat aplikojnë komunat, të cilat janë në përputhje me standardet e parapara për mbrojtjen e fëmijëve.

Trençevska foli edhe për vizitën e saj në Republikën e Kroacisë, ku u takua me ministrin e Punës dhe Politikës Sociale dhe përfaqësues të institucioneve në fushën e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve.