Aktorja Angella Naumoska nga Prilepi bashkë me dy shoqet e saj nuk mund të kthehen nga Malta në Maqedoni, përcjell Tv21.

Kanë qëndruar në aeroport 4 orë dhe pastaj i kanë informuar se nuk mund të kthehen në vendin e tyre sepse kompania Viz-Er i ka anuluar fluturimet. Ato që nga dhjetori i kanë rezervuar biletat për 4 ditë – nga 10 deri më 14 mars.

“Biletën me kompaninë Wizzair me të cilën erdhëm këtu, mund ta rezervojmë për më 7 prill. Ne duam të kthehemi më herët. Nëse jemi në karantinë, le të jemi në karantinë në shtëpinë tonë. Deri të hënën nuk do të dimë gjë, sepse fluturimi i ardhshëm është të premten”, theksoi Naumoska.

Angella thotë se Malta nuk përfshihet në vendet me rrezik të lartë nga përhapja e virusit, prandaj kanë vendosur të udhëtojnë.