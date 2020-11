Këshilli i Bashkisë së Shkupit në seancën e djeshme ka sjellë vendim për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti tragjik në Izmir të Turqisë.

Me këtë vendim si shprehje e solidaritetit me të prekurit, Bashkia e Shkupit do të jep ndihmë në vlerë prej 3 milionë denarëve, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Kryetari i Shkupit Petre Shilegov, tha se kryeqyteti e di se çfarë do të thotë solidariteti në kohë të katastrofave natyrore dhe për këtë arsye, siç tha, duhet të ndihmohen ata që janë në nevojë.

Ai i shprehu ngushëllime kryetarit të Izmirit, Tunç Sojer dhe i dëshiroi kthim të shpejt të qytetit në normalitet.

Ndryshe, numri i viktimave nga tërmeti që ndodhi të premten ka shkuar në 81.