NQP “Shkup” informon se nesër transporti publik do të funksionojë sipas orarit të së dielës për shkak të festës 8 Shtatori – Ditës së Pavarësisë.

Do të punojnë me kujdestari tre zyra për shitjen e biletave, në Qendrën e Transportit dhe Tregun e Gjelbër me orar pune nga ora 7 deri në ora 19:30 dhe në Gjorqe Petrov, me orar pune nga ora 7 deri në ora 13.