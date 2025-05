Ekonomi

Nikolloski: Kemi dy projekte të gatshme në vlerë prej rreth 2.2 miliardë euro

Javën e ardhshme do të nënshkruhet Marrëveshja e Partneritetit Strategjik me Mbretërinë e Bashkuar në Londër, qeveri me qeveri, ka paralajmëruar zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, në intervistën e sonte në TV Sitel, në të cilën ka zbuluar detaje ekskluzive...