Maqedoni

Ulet numri i të hospitalizuarve me coronavirus në Maqedoni

Gjatë ditës së djeshme u regjistruan 142 raste të reja nga 1.542 testime, dhe po ashtu kishte 5 vdekje dhe 98 të shëruar. Prej rasteve ë reja më së shumti kishte në Shkup me 37 raste, ndërsa numër dyshifror kishte Kumanova me 18 dhe Tetova me 13, dhe në qytetet tjera me numër njëshifror...