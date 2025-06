Ai tha se bëhet fjalë për sistem modern me një rrjet kamerash që do të zbulojnë shkelje të ndryshme të trafikut. Rregulloret e nevojshme ligjore pritet të përfundojnë në muajt në vijim, të cilat do t’i japin “Safe City” mbështetje të plotë ligjore për zbatim.

“Më 1 janar 2026, do të kemi “Safe City” me zbatim të plotë ligjor. Deri atëherë, po mbledhim të gjitha të dhënat hyrëse për secilin automjet, duke filluar nga 1 janari 2025, dhe më pas do të vazhdojmë me zbatimin operativ. Besoj se kjo do të fillojë një fazë të re në kulturën e trafikut. Të gjithë duhet të ndryshojmë qëndrimin tonë ndaj trafikut nëse duam më pak viktima në rrugë”, tha Toshkovski.