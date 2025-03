Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski me ftesë të kmpanisë Elbit System ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Izrael. Toshkovski nga Izraeli ka bërë të ditur se po forcohet partneriteti mes Maqedonisë dhe Izraelit në fushën e Sigurisë.

“Kjo vizitë paraqet mundësi të rëndësishme për shkëmbimin e përvojave dhe njohjen me zgjidhjet më të reja teknologjike që i zhvillon Elbit-i për përballjen me sfidat bashkëkohore të sigurisë. Vëmendje të veçantë iu kushtua novacioneve në mbrojtjen e kufijve, sigurisë urbane dhe luftës kundër terrorizmit, si dhe mundësive për integrimin e teknologjive të përparuara në sistemin e sigurisë së vendit tonë. Kjo vizitë paraqet edhe një hap në forcimin e partneritetit ndërmjet Maqedonisë dhe Izraelit në fushën e sigurisë, si dhe një dëshmi për zotimin tonë për modernizimin e strukturave të sigurisë përmes bashkëpunimit me liderët botërorë në këtë fushë“.“, theksoi ministri Toshkovski.