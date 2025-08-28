Ministri Toshkovski njoftoi se me ndryshimet e ligjit për siguri në komunikacion për të vënë në funskion kamerat që do të shërbejnë për projektin “Safe City”, do të hyjë në fuqi ndalesa e përdorimit të telefonëve për këmbësorët dhe për të gjithë ata që drejtojnë mjete motorike gjatë lëvizjes.
“Hyn në fuqi ndalesa e përdorimit të mjeteve elektronike gjatë kohës kur drejtoni, biçikletë, moped, motor, trotinet, traktor dhe lloje të tjera të mjeteve motorike me përcaktim të gjobave adekuate. Ndalesë është paraparë edhe për këmbësorët gjatë ecjes, kalimit të rrugës po edhe gjatë lëvizjes në shteg të biçikletave në rast se përdorin pajisje telefonike, elektronike”, tha Toshkovski.
Toshkovski tha se “Safe City”, do të ndihmojë që qytetarët të ndihen më të sigurt në rrugë.
“Me këto ndryshime parashihet dokument të besueshëm për shkeljet e kryera në trafik. Përcaktimi i procesverbalit me urdhër-pagesë për kundërvajtje si dokument i vetëm, rregullimin e procesit për konstatim dhe dokumentim të shkeljeve në trafik me pajisje tenike dhe shumë të tjera”.
Projekti “Safe City” do të aplikohet nga janari i vitit 2026.
Comments are closed for this post.