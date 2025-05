Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, së bashku me ministrin e Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, kanë vizituar sot pikën kufitare me Kosovën “Jazhincë-Globoçicë”, ku është zbatuar plotësisht sistemi i kontrolleve të përbashkëta “Një ndalesë”, duke kontribuar në transportin më të shpejtë të njerëzve dhe tregtinë dhe turizmin më të madh ndërmjet dy vendeve.

“Me vënien në funksion të kësaj pike kufitare ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës, po e rrumbullakojmë kufirin me Kosovën, duke mundësuar transferim më të shpejtë të qytetarëve ndërmjet dy vendeve tona. Vënia në funksion e pikës kufitare Bllacë është dëshmuar të jetë shumë funksionale në këtë mënyrë, kështu që shpresoj që në këtë mënyrë, këtu në pikën kufitare ku ndodhemi aktualisht, do të kemi funksionalitet më të mirë, transferim më të shpejtë të mundshëm me shërbimet më të mira të komunikimit të qytetarëve të dy vendeve. mbron kufirin e saj, duke i shkëmbyer ato shumë shpejt dhe realisht, në një kohë shumë të shkurtër mund t’u mundësojmë qytetarëve tanë të kalojnë në Kosovë dhe qytetarëve të Kosovës të kalojnë në Maqedoni”, theksoi ministri Toshkovski.

Sistemi “One Stop” është implementuar së fundi me Kosovën në pikën kufitare Bllacë – Hani i Elezit, së shpejti do të lansohet me Republikën e Serbisë dhe do të vijojë me Republikën e Shqipërisë, në mënyrë që Maqedonia ta ketë implementuar këtë sistem me të gjitha vendet fqinje që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian.