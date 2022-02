Maqedoni

Llukarevska: Zgjedhjet e ardhshme do të jenë në vitin 2024

Nënkryetarja e LSDM-së, Sanja Llukarevska në intervistë për Kanal 5 theksoi se prioriteti është që në kuvend të miratohen sa më shumë ligje që do të thotë standard më të madh jetësor. “Këtë e dëshmuam me pagën minimale që ndodhet në procexurë kuvendare dhe po ashtu edhe me...