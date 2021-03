Një tërmet i fuqishëm ka goditur Zelandën e Re. Mediat e huaja raportojnë se epiqendra e tërmetit me magnitutë 8.0 ballë të shkallës rihter ishte në Paqësor, veri të Zelandës.

Thellësia e saj ishte vetëm 10 kilometra, andaj lëkundjet kanë qenë tepër të forta.

Autoritetet kanë njoftuar se mund të ketë një tsunami, ndërsa shumë banorë janë evakuuar.

Evacuating to higher ground in American Samoa (Utulei) due to Tsunami warning & 7.3 magnitude earthquake (N of New Zealand). First wave expected at 10:19 AM AST 🌊 🇦🇸 🚨 #Weather #TsunamiWarning #Earthquake pic.twitter.com/sDiDyhwfrJ

— P.T. Reid (@PTReid684) March 4, 2021