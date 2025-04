Kryetari i Aleancës për Shqiptarët (ASH), Arben Taravari, në intervistën e fundit në TV Kanal5, ka deklaruar se pa marrë parasysh se si do të rrjedhin situatat politike, gjatë kësaj jave do të takohet me kryeministrin Mickoski. Taravari tha se me Mickoskin njihen që nga viti 2017, kur ai ishte Sekretar i Përgjithshëm i partisë.

“Deri më tani kam përvojë të mirë të bashkëpunimit, pa marrë parasysh në cilën anë kemi qenë”, u shpreh Taravari.

Ai shtoi se kanë bashkëpunuar në dy cikle zgjedhore në zgjedhjet lokale.