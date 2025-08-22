Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski do të ketë sot një takim pune me Presidentin e Dhomës Ekonomike të Maqedonisë Branko Azeski.
Në takim, siç njoftoi Dhoma e Tregtisë e Maqedonisë, do të diskutohen disa tema me interes për biznesin, dhe theks i veçantë do të vihet në problemin me protokollet e reja të Bashkimit Evropian, EES (Sistemi i Hyrjes/Daljes) dhe ETIAS (Sistemi Evropian i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit), si dy sisteme të ndara që BE po i prezanton gradualisht për menaxhimin dhe kontrollin e hyrjes në zonën Shengen, njëri nga viti 2025 dhe tjetri nga viti 2026, dhe të cilat do të përfaqësojnë një barrë shtesë për kompanitë.
Biznesi thekson se me protokolle të tilla, operatorët e transportit janë në disavantazh krahasuar me operatorët e BE-së në aspektin e kufizimeve të vendosura, për shkak të rregullave të Shengenit që kufizojnë periudhën e një shoferi profesional që mund të kryejë shërbime transporti dypalësh (limit prej 90 ditësh në çdo 180 ditë), thotë Dhoma.
Sipas informacioneve të fundit, Sistemi i Hyrjes/Daljes (EES) do të fillojë më 12 tetor 2025. Gradualisht, gjatë një periudhe prej 6 muajsh, ai do të zbatohet nga 29 vende evropiane (25 anëtarët e BE-së të zonës Shengen, plus Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra), me zbatim të plotë që fillon më 10 prill 2026, nga e cila ditët e qëndrimit do të llogariten elektronikisht. Në këtë pikë, përmes sistemit të dytë, ETIAS, nuk kërkohet asnjë veprim nga pasagjerët, dhe Bashkimi Evropian do të informojë shtesë për datën specifike të fillimit të ETIAS disa muaj para fillimit të tij.
Në takimin e punës do të diskutohet edhe konferenca e madhe mbi infrastrukturën dhe ndërtimin, të cilën Dhoma do ta organizojë në mesin e muajit të ardhshëm.
