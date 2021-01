Investimet e huaja direkte nga Italia në vend arrijnë në 107 milion euro, por bashkëpunimi ka potencialin të thellohet.Vendi po përballet me sukses me krizën covid,ndërsa katër pakot e masave antikrizë siguruan mbështetje për ekonominë dhe qytetarët për tëtejkaluar krizën, u deklarua në takimin midis Ministrit të Financave Fatmir Besimi dhe Ambasadorit të ri të Italisë në vend Andrea Silvestri.

Ministri i Financave Besimi njoftoi ambasadorin e ri me situatën ekonomike në vend.Ai theksoi se vitin e kaluar, përkundër krizës me Covid, realizimi i të hyrave të planifikuara ishte realizuar me mbi 99%.

Me katër pakot e masave anti-krizë targetuan kompanitë dhe qytetarët e prekur nga kriza e kovidit, si dhe në drejtim të mbrojtjes së shëndetit të popullatës.Shuma totale e të gjitha pakove të siguruara është rreth një miliard euro, ose afërsisht 10% e PBB-së tonë.

Për këtë vit, u theksua, ekonomia jonë do të kthehet në rrugën e rritjes ekonomike, ndërsa vitin e ardhshëm do të arrijë nivelin e para krizës.Këtë vit pritet rimëkëmbja e aktivitetit të investimeve, konsumit dhe kërkesës së huaj, me një rritje të parashikuar prej 4.1% në 2021, sipas skenarit bazë.

Duke ridizenjuar politikat buxhetore dhe politikat që synojnë rimëkëmbjen ekonomike dhe rritjen e përshpejtuar të politikave më të zgjuara të rritjes, vendoset një themel i fortë për përshpejtimin e rritjes ekonomike në periudhën e ardhshme,duke e kthyer ekonominë në rrugën e rritjes para krizës në gjysmën e dytë të vitit 2022 dhe duke siguruar rritje më të shpejtë ekonomike në periudhën afatmesme dhe afatgjatë, u theksua në takim nga ministri.

Në takim, të dy palët shprehën shpresën për thellimin e bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve.