Për 10 ditë i gjithë vendi, e gjithë Maqedonia pyeti se çfarë po ndodh me Kirurgjinë, ministri i SDS/BDI-së Ilir Demiri sot më në fund doli nga fshehtësia për të thënë se ai thjesht nuk e di se cili është problemi, që ai reduktuar në vetëm një erë të keqe.

As nuk ka kërkuar përgjegjësi nga menaxhmenti, as nga shërbimet e përbashkëta të përgjithshme, as nuk ka marrë përgjegjësi personalisht për paaftësinë!

Ai thjesht zbuloi se asnjë nga menaxherët nuk ndihej përgjegjës për kushtet në Kirurgji!

Për 10 ditë ajri nuk u cenua, thjesht kishte erë të keqe, 10 ditë nuk ka operacione, sallat janë mbyllur, dhe ministri del në publik pa më të voglin turp se nuk ka përgjigje.

Të ndjesh një erë, të këndshme apo të pakëndshme, është një ndjenjë subjektive dhe sipas Demirit, analizat kanë treguar ajër të pakompromis, ndërsa operacionet nuk kryhen për 10 ditë. Dhe, pas 10 ditësh nuk ka përgjigje dhe as ai dhe as drejtuesit e tij nuk janë ndjerë fajtorë, pasi siç thotë ai ka qenë ministër për një kohë të shkurtër?

Ky respekt është shprehje e arbitraritetit, për të cilin duhet të ketë përgjegjësi. Kirurgjia, klinikat, shtylla e sistemit shëndetësor maqedonas po shkatërrohen dhe Ilir Demiri nuk e ka idenë se çfarë po ndodh.

Por prandaj Ilir Demiri mjafton si ministër i SDS/BDI-së për të mbrojtur drejtorët e Kirurgjisë dhe të Toksikologjisë dhe të mbajë fjalime politike duke akuzuar VMRO-DPMNE-në për spitalin në Leshok.

Kjo është fytyra e vërtetë e Ilir Demirit, por edhe fytyra e vërtetë e SDS/BDI-së.

Duhet të ketë dhe do të ketë përgjegjësi personale, morale dhe politike!