Nuk ka asnjë kallëzim penal për drejtorin e Merkos me arsim të mesëm në Strugë, nuk ka asnjë kallëzim penal për drejtorin e Qendrës së Provimeve që gati dy vjet nuk ka provime dhe ka anuluar provimet e mbi 110 kandidatëve,nuk ka kallëzim penal për mospasje fare tekstesh për nxënës dhe shtypje shkrimesh nga BDI, nuk ka kallëzim penal për tekste të gabuara që kanë kaluar një filtër të tërë në arsim, nuk ka asnjë akuzë penale për një platformë të pazhvilluar për mësimdhënie online. Të gjitha këto janë skandale dhe keqpërdorime në arsim nga BDI dhe SDS, por kallëzim penal nuk ka, akuzoi Naum Stoilkovski nga VMRO-DPMNE.

Por për këtë kallëzim penal ndaj kryetarit të komunës nga VMRO-DPMNE, sepse në atë periudhë kur nuk punonin për licencat për drejtorë, ai emëroi nëndrejtor në shkollë pa provim për drejtori, sepse për dy vjet nuk ka drejtori. provimi ose anulohet.

Kjo është junta në punë në panik.

Kallëzimi penal ndaj Papazovit vjen kur BDI-ja dhe SDS-ja janë në panik, në kohën kur Joveski, prokurori i heshtur, nuk lejohet të ankohet për Merkon, madje ka organizuar një sistem në drejtim të mbrojtjes së tij, Abazi nuk ankohet per Soravian, nuk i lejohet te ankohet per Grubin, nuk i lejohet te ankohet per Merkon, bile u grind me DKSK-ne dhe pushoi komunikimin. Por për këtë ka një rast penal dhe atë nga shefi i departamentit të mafias për pasaporta, Oliver Spasovski për kryetarin e VMRO-DPMNE-së. Oliver Spasovski, i cili dëshiron të kandidojë për president të vendit.

Të nderuar Zotërinj, Kjo është e turpshme, kjo është pasqyrë e gjendjes së dëshpëruar në të cilën ndodhen BDI dhe SDS.

Ky është një persekutim i pastër politik për një kryetar komune nga VMRO-DPMNE.

I dhemb kryetari i Komunës së Koçanit Papazov se është duke punuar, i dhemb VMRO-DPMNE-në se ka bërë dallimin, i dhemb që më shumë se 85% e popullit e konsiderojnë gabimin më të madh dhe nuk i përkrah ndryshimet kushtetuese. .

VMRO-DPMNE dhe kryetarët e komunave nuk do të pushojnë së punuari për të mirën e popullit, ata punuan dhe do të punojnë, përfshirë edhe Papazovin në Koçan.

Dihen motivet, dihen edhe krijuesit e këtij persekutimi politik dhe së shpejti do të ketë llogari.