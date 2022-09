Presidenti i RMV-së Stevo Pendarovski do të marrë pjesë në funeralin e Mbretëreshës Elizabeth II në Mbretërinë e Bashkuar.

Pendarovski në varrimin në Londër do të jetë i shoqëruar nga Zonja e Parë, Elizabeta Georgievska Pendarovska.

Funerali i Mbretëreshës Elizabeth II do të mbahet të hënën më 19 shtator në Westminster Abbey në Londër, ka konfirmuar Buckingham Palace.

Kjo ditë është bërë festë publike.

Arkivoli i Mbretëreshës do të qëndrojë për katër ditë për homazhe para funeralit të monarkes më 19 shtator, ka konfirmuar Buckingham Palace.

Trupi i saj do të dërgohet nga Pallati Buckingham në Westminster Hall të mërkurën, ku arkivoli do të vendoset në një platformë të ngritur, të njohur si katafalkë.

Arkivoli i saj do të jetë i veshur me flamurin Royal Standard dhe kur të vendoset në Wesminster Hall do të mbulohet me Kurorën Shtetërore Imperial, me rruzull dhe skeptër