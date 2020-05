Spasovski: Kemi përcaktuar pako të re masash për ringjalljen e ekonomisë dhe zhvillim më dinamik

Këshilli Ekonomik i LSDM-së përcakton pako të re masash për të ringjallur ekonominë dhe zhvillimin e ardhshëm më dinamik, publikoi kryeministri Oliver Spasovski në Fejsbuk.

“Masat duhet të krijojnë vlerë të shtuar për të rindërtuar ekonominë, në drejtim të mbështetjes së drejtpërdrejtë për qytetarët dhe familjet, duke përforcuar konsumin publik dhe privat, stimulimin shtesë për kompanitë për të ardhmen, zhvillimin më dinamik të ekonomisë së vendit dhe investimet në bujqësinë vendore”, thekson Spasovski në publikimin.

Ai më tej theksoi se do të pasojë periudhë kur Qeveria, ministritë dhe drejtorët e institucioneve ekonomike do të diskutojnë me sindikatat, odat dhe të gjitha institucionet e tjera adekiuate dhe do të publikojnë këto masa.