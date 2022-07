Vazhdon edhe sot operacioni i kërkim-shpëtimit për shtetasin e tretë të Maqedonisë të zhdukur në Posidi, në këmbën e parë të Halkidikit, pasi dje dhe pardje u gjetën të gjallë dy shokët e tij.

Aksioni i djeshëm, në ujë, nga ajri dhe në tokë, i Shërbimit Bregdetar Grek, i Forcave Ajrore, i ekipeve të shpëtimit dhe vullnetarëve në Posidi, nuk solli rezultat në përpjekjet për gjetjen e 28-vjeçarit.

Shërbimi bregdetar grek njoftoi mbrëmë vonë se kërkimet “do të vazhdojnë në agim”, ndërsa për çdo informacion do të informojnë me kumtesë të re.

Lidhur me gjetjen e 30-vjeçarit Ivan, shërbimi bregdetar sqaron se ai është lokalizuar mëngjesin e djeshëm nga një helikopter i forcave ajrore ushtarake, në zonën detare rreth 15 milje detare në perëndim të Poseidit.

Fillimisht u mor nga një cisternë dhe më pas u transferua në një varkë patrullimi të Rojës Bregdetare dhe u dërgua në portin e Nea Scionit.

Ndërsa siç njoftoi dje MPB, i shpëtuari me buzëqeshje në fytyrë dhe me humor të mirë ka shkelur në tokë dhe në port është pritur me duartrokitje nga të pranishmit, por edhe nga një numër i madh gazetarësh.

Ndërkohë që aksioni dhe kërkimet po vazhdonin, në njërën nga gomat e ekipeve të shpëtimit ndodheshin vëllai dhe babai i personit të shpëtuar, të cilët mbërritën në Halkidiki nga Maqedonia e Veriut.

Për mënyrën se si 30-vjeçari mbijetoi 19 orë në ujë, kryetarja e komunës së Kasandrës, Anastasia Halkia, në një bisedë me korrespondentin e MPB-së nga Athina, ka treguar se një top i vogël i ka shpëtuar jetën.

Ndryshe, operacioni i shpëtimit dhe kërkimi ka nisur pasditen e së shtunës, kur tre shtetasit e Maqedonisë kanë hyrë në det në plazhin e Mitit në Posidi në këmbën e parë të Halkidikit dhe për shkak të motit të keq janë gjetur në gjendje të pafuqishme dhe janë larguar nga Bregu.

Disa prej të pranishmëve në plazh kanë vënë re se notarët ishin larguar dhe kanë njoftuar menjëherë shërbimin bregdetar dhe më pas ka nisur aksioni.

Një nga tre shokët, 25-vjeçari Vasil, u shpëtua të shtunën pasi qëndroi rreth dy orë në ujë, ndërsa dje u gjet edhe Ivani 30-vjeçar./